Lautaro Inter l’argentino è il ‘Pirelli Player of the Month’ di aprile | battuti Arnautovic Frattesi e Bastoni

Lautaro Inter, il numero dieci nerazzurro è il 'Pirelli Player of the Month' di aprile: i dettagliL'Inter di Simone Inzaghi continua a brillare grazie alle performance straordinarie dei suoi giocatori e, nel mese di aprile, il capitano Lautaro Martinez è stato ufficialmente nominato il 'Pirelli Player of the Month'. Questo prestigioso riconoscimento, che celebra il miglior giocatore del mese, è stato assegnato grazie al voto dei tifosi nerazzurri che hanno partecipato attivamente a un sondaggio promosso dal club.Il calciatore argentino e numero dieci nerazzurro ha saputo conquistare il cuore dei sostenitori con le sue prestazioni di alto livello durante aprile, superando altri candidati di spicco come Davide Frattesi, Alessandro Bastoni e Marko Arnautovic. La scelta dei tifosi testimonia non solo il talento indiscusso del calciatore, ma anche la sua leadership in campo e il suo impegno costante per la squadra.

Bestemmia Lautaro in Juve Inter: squalifica o multa? Si va verso questa decisione per l’argentino - di Redazione JuventusNews24Bestemmia Lautaro in Juve Inter: squalifica o multa? Ecco la possibile decisione per l’argentino dopo il gesto dell’Allianz Stadium Lautaro Martinez continua a far parlare di sé per quella presunta bestemmia pronunciata al termine di Juve Inter. Un episodio che il Toro aveva declassato così nell’intervista a Dazn dopo l’ultima gara col Genoa: «Quello che è capitato l’altra sera mi ha dato molto fastidio: non ho mai bestemmiato. 🔗juventusnews24.com

Lautaro Inter, l’argentino a un passo dal record: la statistica da infrangere contro la Juventus - di RedazioneLautaro Inter, contro la Juventus l’argentino può infrangere un record: ecco quale Lautaro Martinez aspira a fare la differenza anche nella super sfida contro la Juventus. Simone Inzaghi richiederà gli “straordinari” dal suo capitano, soprattutto considerando che probabilmente Thuram non sarà disponibile per la gara con i bianconeri a causa dell’infortunio alla caviglia subito contro la Fiorentina. 🔗internews24.com

Inter, Lautaro Martinez ottiene la sua rivincita: il dato incorona l’argentino - Lautaro Martinez si prende la scena in Champions League e ottiene una grandissima rivincita: il dato non mente e incorona il capitano nerazzurro. La notte di Champions League vissuta dall’Inter è stata decisamente una notte magica. Il passaggio del turno con il Bayern Monaco, nonostante la stanchezza, è stato un enorme atto di forza mentale. La vittoria in trasferta e il pareggio in casa hanno chiuso la questione e hanno spedito i nerazzurri in semifinale contro il Barcellona. 🔗rompipallone.it

