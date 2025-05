Ilnapolista.it - Lautaro, elongazione ai flessori della coscia: in dubbio per la semifinale di ritorno contro il Barcellona

Martinez ha abbandonato il campo nel match trae Inter dopo il primo tempo per un fastidio allaaiper, inilOggi il capitano nerazzurro ha effettuato i test medici e la società riporta il seguente comunicato:“Esami clinici e strumentali perMartinez questa mattina presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per l’attaccante argentinoaisinistra. Le condizioni dell’attaccante nerazzurro saranno valutate giorno dopo giorno”.L’argentino risulta quindi essere in forteper la sfida didelle semifinali di Championsi blaugrana, in programma martedì 6 maggio.Koundé non ci sarà per i blaugranaInfortunatosi ieri nel corso del 3-3 con l’Inter, Koundé oggi ha effettuato tutti gli accertamenti e gli esami strumentali. 🔗 Ilnapolista.it