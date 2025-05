Lautaro è elongazione | ecco quanto resterà fuori

Ci sono novità sulle condizioni di Lautaro Martinez. L'attaccante dell'Inter si è sottoposto questa mattina agli esami di rito dopo il problema fisico accusato nel primo tempo della sfida contro il Barcellona. Pochi minuti fa il club nerazzurro ha diffuso un comunicato ufficiale per fare chiarezza sull'entità dell'infortunio del centravanti argentino. Il testo del comunicato: "Questa mattina, presso l'Istituto Humanitas di Rozzano, Lautaro Martinez si è sottoposto a esami clinici e strumentali. Per l'attaccante argentino è stata evidenziata un'elongazione ai flessori della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno monitorate quotidianamente." I tempi di recupero: Non è chiara la gravità dell'elongazione ma in questi casi i tempi di recupero sono di almeno 7-10 giorni per entità lieve. Si sale poi a 15-20 giorni in caso di lesione moderata.

