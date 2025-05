Lautaro a rischio Inter-Barcellona ma c’è una statistica che fa sognare i tifosi e che vale la finale

Lautaro rischia di saltare la semifinale di ritorno contro il Barcellona, mettendo in ansia l'Inter. Ma in aiuto dei tifosi viene una statistica stagionale più che positiva che, se confermata, potrebbe valere la finale di Champions. 🔗 Dopo l'infortunio nella gara d'andata,rischia di saltare la semidi ritorno contro il, mettendo in ansia l'. Ma in aiuto deiviene unastagionale più che positiva che, se confermata, potrebbere ladi Champions. 🔗 Fanpage.it

Cosa riportano altre fonti

