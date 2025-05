L’associazione Vittime Civili di Guerra riunita nell’assemblea provinciale

Una giornata per tracciare il futuro dell’associazione Vittime Civili di Guerra - Arezzo, 17 aprile 2025 – Una giornata per tracciare il futuro dell’ANVCG - Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra. La sezione di Arezzo ha convocato i suoi cinquecento soci per l’assemblea provinciale in programma dalle 10.30 di sabato 3 maggio che, nei locali dell’Hotel Minerva, offrirà un’occasione di confronto per ricordare le attività svolte nell’ultimo quadriennio e per condividere idee, proposte e obiettivi per il prossimo mandato. 🔗lanazione.it

Guerra, nel 2024 a livello mondiale + 67% vittime civili per bombardamenti - I dati sono stati forniti nel corso dell'evento celebrativo della Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre Nel 2024 a livello mondiale si è verificato un aumento del 67% delle vittime civili direttamente riconducibili all'uso delle armi esplosive nelle aree popolate (bombardamenti nei centri abitati) rispetto al 2023, con un totale di 61.353 morti e […] L'articolo Guerra, nel 2024 a livello mondiale + 67% vittime civili per bombardamenti è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Lavoro, Anvcg: "Bene preferenza vittime di guerra in concorsi pubblici, riconosciuti diritti" - (Adnkronos) - “L’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra accoglie con soddisfazione l'approvazione dell'emendamento a prima firma di Augusta Montaruli, che reintroduce la preferenza, a parità ... 🔗msn.com

