L’Associazione Precari in Rete trionfa | Poste Italiane paga anche lo straordinario pre-turno!

L’Associazione Precari in Rete: riconosciuti i diritti dei lavoratori sull’orario effettivo di servizio.Storica vittoria per i Precari di Poste Italiane! Un plauso va alla costante e tenace azione delL’Associazione “Precari in Rete – Poste Italiane” e al prezioso supporto dei suoi legali, gli avvocati Rocco Bruno e Gerarda Pennella del foro di Avellino, grazie ai quali l’azienda è stata costretta a riconoscere e retribuire come straordinario anche il lavoro prestato prima dell’inizio del turno.Questo significativo risultato consolida il precedente pronunciamento del Tribunale di Pistoia (n. 2142024) del giugno 2024. Tale sentenza, che ha visto protagonista Carmine Pascale, attuale responsabile delL’Associazione e all’epoca lavoratore Precario di Poste Italiane in servizio come portalettere presso il recapito di Pistoia, aveva già stabilito un principio fondamentale: l’obbligo di retribuire lo straordinario anche in assenza di esplicita autorizzazione. 🔗 Storica vittoria legale perin: riconosciuti i diritti dei lavoratori sull’orario effettivo di servizio.Storica vittoria per idi! Un plauso va alla costante e tenace azione delin” e al prezioso supporto dei suoi legali, gli avvocati Rocco Bruno e Gerarda Pennella del foro di Avellino, grazie ai quali l’azienda è stata costretta a riconoscere e retribuire comeil lavoro prestato prima dell’inizio del.Questo significativo risultato consolida il precedente pronunciamento del Tribunale di Pistoia (n. 2142024) del giugno 2024. Tale sentenza, che ha visto protagonista Carmine Pascale, attuale responsabile dele all’epoca lavoratoreo diin servizio come portalettere presso il recapito di Pistoia, aveva già stabilito un principio fondamentale: l’obbligo di retribuire loin assenza di esplicita autorizzazione. 🔗 Puntomagazine.it

