L' Associazione Comuni Virtuosi compie 20 anni | l' emergenza climatica e quella sociale le nuova sfide

Associazione Comuni Virtuosi è pronta a festeggiare il suo ventennale e lo farà insieme alla sua giovanissima presidente GenZ Asia Trambaioli, in un momento storico in cui i valori della sostenibilità e della cittadinanza attiva diventano sempre più centrali.

Donazioni di organi in Emilia Romagna: la classifica dei comuni più virtuosi - Bologna, 8 aprile 2025 – Castel d'Aiano, in provincia di Bologna, è il comune più generoso dell'Emilia-Romagna per la donazione degli organi. È questo quello che emerge dal report del Centro nazionale trapianti che analizza i numeri delle dichiarazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti registrate nel 2024 al rinnovo delle carte d'identità nelle anagrafi di 7.497 Comuni italiani. A caratterizzare il 2024 è stato diffuso un aumento delle opposizioni rispetto agli anni precedenti. 🔗ilrestodelcarlino.it

Bonito: "Il Governo Meloni pugnala i Comuni virtuosi. Tagli assurdi al PNRR sono un tradimento" - Il governo Meloni dimostra ancora una volta la sua natura profondamente antipopolare e miope, colpendo con brutalità i Comuni e le Province che hanno lavorato con impegno per accedere ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La bozza di decreto del ministro Giorgetti, che... 🔗avellinotoday.it

Semplificazione, Matera: “In Senato proficuo confronto con l’Associazione nazionale piccoli Comuni” - Comunicato Stampa Il Senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera, in qualità di componente della Commissione parlamentare per la semplificazione, ha partecipato all’audizione della Presidente nazionale dell’ANPCI, Franca Biglio, nonché del sannita Zaccaria Spina, Presidente regionale ANPCI Campania, nell’ambito dell’indagine conoscitiva … Continua L'articolo Semplificazione, Matera: “In Senato proficuo confronto con l’Associazione nazionale piccoli Comuni” proviene da Fremondoweb. 🔗fremondoweb.com

Comuni Virtuosi si prepara a spegnere la sua 20° candelina - Grande attesa per l’evento del 21 maggio a Vezzano Ligure in cui sarà presentata la Carta dei Valori redatta da Erri De Luca e Franco Arminio ... 🔗pugliain.net

