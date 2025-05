L’Asl Roma 3 aderisce alla giornata mondiale delle igiene delle mani

Roma 3 aderisce alla giornata mondiale dell’igiene delle mani che si celebra lunedì 5 maggio con un fitto programma di eventi nelle strutture ospedaliere.Una vera e propria campagna globale promossa dall’Organizzazione mondiale della Sanità per sensibilizzare l’opinione pubblica e il personale sanitario sull’importanza di questa pratica semplice ma fondamentale per la prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza dovute a batteri, funghi, virus o altri agenti patogeni normalmente contratte in ambito sanitario.“L’igiene delle mani rappresenta il primo e più efficace strumento di prevenzione per ridurre la diffusione di agenti patogeni negli ambienti sanitari e non solo. Lavare le mani è un gesto essenziale che può salvare vite, proteggendo sia i pazienti che gli operatori sanitari da una serie di infezioni che possono e devono essere evitate proprio mediante una semplice e corretta abitudine”, spiega Antonio Miglietta, Dirigente ASL Roma 3 Coordinatore Comitato Controllo Infezioni Correlate all’Assistenza (CCICA Aziendale). 🔗 2 maggio 2025- Anche quest’anno la ASLdell’che si celebra lunedì 5 maggio con un fitto programma di eventi nelle strutture ospedaliere.Una vera e propria campagna globale promossa dall’Organizzazionedella Sanità per sensibilizzare l’opinione pubblica e il personale sanitario sull’importanza di questa pratica semplice ma fondamentale per la prevenzioneinfezioni correlate all’assistenza dovute a batteri, funghi, virus o altri agenti patogeni normalmente contratte in ambito sanitario.“L’rappresenta il primo e più efficace strumento di prevenzione per ridurre la diffusione di agenti patogeni negli ambienti sanitari e non solo. Lavare leè un gesto essenziale che può salvare vite, proteggendo sia i pazienti che gli operatori sanitari da una serie di infezioni che possono e devono essere evitate proprio mediante una semplice e corretta abitudine”, spiega Antonio Miglietta, Dirigente ASL3 Coordinatore Comitato Controllo Infezioni Correlate all’Assistenza (CCICA Aziendale). 🔗 Cdn.ilfaroonline.it

