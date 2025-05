L’asfalto cede e si apre una voragine dopo tre mesi il tragico ritrovamento | Rimasto sepolto lì

dopo lunghe e complesse operazioni di ricerca, è stato finalmente ritrovato il corpo dell’uomo inghiottito da una voragine che si era aperta improvvisamente sotto il suo camion lo scorso 28 gennaio. Il cedimento stradale aveva fatto temere il peggio fin da subito, ma le condizioni critiche del terreno hanno reso particolarmente difficile l’intervento dei soccorritori.La tragedia a Yashio, a nord-est di TokyoL’incidente è avvenuto nella città di Yashio, situata a nord-est della capitale Tokyo, in Giappone. La vittima è un autotrasportatore di 74 anni, Rimasto intrappolato nella cabina del proprio mezzo mentre la strada crollava sotto di lui. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, la voragine si sarebbe originata a causa della rottura di una condotta fognaria che convogliava le acque reflue verso un impianto di trattamento. 🔗 Thesocialpost.it - L’asfalto cede e si apre una voragine, dopo tre mesi il tragico ritrovamento: “Rimasto sepolto lì” lunghe e complesse operazioni di ricerca, è stato finalmente ritrovato il corpo dell’uomo inghiottito da unache si era aperta improvvisamente sotto il suo camion lo scorso 28 gennaio. Il cedimento stradale aveva fatto temere il peggio fin da subito, ma le condizioni critiche del terreno hanno reso particolarmente difficile l’intervento dei soccorritori.La tragedia a Yashio, a nord-est di TokyoL’incidente è avvenuto nella città di Yashio, situata a nord-est della capitale Tokyo, in Giappone. La vittima è un autotrasportatore di 74 anni,intrappolato nella cabina del proprio mezzo mentre la strada crollava sotto di lui. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, lasi sarebbe originata a causa della rottura di una condotta fognaria che convogliava le acque reflue verso un impianto di trattamento. 🔗 Thesocialpost.it

