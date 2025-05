Lascia l’auto nel parcheggio del supermercato le rubano borsa e carte di credito | presi

Ternitoday.it - Lascia l’auto nel parcheggio del supermercato, le rubano borsa e carte di credito: presi I carabinieri delle stazioni di Fabro e Ficulle hanno denunciato per furto aggravato in concorso, ricettazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento, quattro cittadini sudamericani. Si tratta di tre uomini e una donna, di età compresa tra 25 e 44 anni, provenienti tutti da fuori regione e. 🔗 Ternitoday.it

Su altri siti se ne discute

Nel parcheggio di un supermercato con 1,2 chili di droga in auto: arrestati a Riccione - Riccione, 23 marzo 2025 – Sono stati intercettati in un parcheggio di un supermercato di Riccione e dentro la loro macchina i carabinieri hanno trovato 1,2 chili di marijuana suddivisi in diverse confezioni di cellophane sottovuoto. I due uomini fermati dai militari sono stati arrestati con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. A seguito della scoperta dello stupefacente celato nel veicolo i militari hanno poi condotto una perquisizione presso una struttura ricettiva dove entrambi alloggiavano, rinvenendo una modica quantità di hashish, tutto il necessario per ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Lascia figlia di 2 anni in auto e va a fare la spesa al supermercato, denunciato un papà - Un uomo è stato denunciato per abbandono di minore a Teramo. Ad allertare i carabinieri, come riferisce l'agenzia LaPresse, è stato un passante, accortosi della presenza di una bimba di due anni lasciata in auto, con le portiere chiuse a chiave. Il padre si trovava in un supermercato di viale... 🔗chietitoday.it

Lascia l'auto nel parcheggio del Tribunale e la ritrova senza i fari - "É una vergogna. Pensi di stare tranquillo dopo aver lasciato l'auto in un parcheggio a pagamento e ti ritrovi questo regalo". Sono le amare constatazioni di un avvocato del Foro di Santa Maria Capua Vetere che, dopo aver lasciato la sua vettura - una Fiat 500X - nel parcheggio 'P5' sottostante... 🔗casertanews.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Lascia l’auto nel parcheggio del supermercato, le rubano borsa e carte di credito: presi; Entra nel parcheggio del supermercato con l’auto e sbanda: danni a nove auto. Identificato dopo la fuga; Malore nel parcheggio del supermercato, donna trovata morta in auto; Furto nel parcheggio del super a Monza: Mi hanno rubato la spesa dall'auto. 🔗Ne parlano su altre fonti

Cosa succede se faccio un incidente nel parcheggio di un supermercato? - Cosa fare in caso di incidente nel parcheggio di un supermercato: responsabilità, assicurazione e risarcimento. 🔗quotidianomotori.com

Malore nel parcheggio del supermercato, donna trovata morta in auto - Campo nell’Elba, 9 aprile 2025 – È morta in macchina davanti al supermercato dopo aver fatto ... subito al seguito l’auto medica da Portoferraio. I volontari prima e il medico in seconda ... 🔗lanazione.it

Qualiano, tentato di rubare un'auto nel parcheggio del supermercato: due arresti - Nella serata di ieri, i carabinieri della stazione di Qualiano hanno arrestato un 41enne e un 56enne mentre cercavano di rubare un'auto nel parcheggio di un supermercato in via Staffetta. 🔗ilmattino.it