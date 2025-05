Lascia la maggioranza dei consiglieri | commissario a San Marco Evangelista

commissario prefettizio al Comune di San Marco Evangelista (Caserta), dove la maggioranza dei consiglieri comunali, in particolare in otto, ha rassegnato le dimissioni decretando la fine anticipata dell'amministrazione retta dal sindaco Marco Cicala. Il prefetto di Caserta Lucia Volpe ha infatti nominato il viceprefetto aggiunto Antonella De Ninno come commissario incaricato della provvisoria gestione dell'Ente. Nel contempo il prefetto ha formulato al ministero dell'Interno la proposta di scioglimento del Consiglio comunale, che è stato sospeso in attesa appunto che venga definitivamente sciolto.

