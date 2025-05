L' artigiano che modifica le armi clandestine per i pusher del litorale

L'artigiano delle armi clandestine da rivendere ai pusher del litorale. Un uomo dei Castelli Romani. Il 62enne aveva allestito un laboratorio in casa nel quale modificava e confezionava armi da sparo che poi rivendeva a cifre elevate a pusher della periferia del litorale romano.

L'artigiano che modifica le armi clandestine per i pusher del litorale - L'artigiano delle armi clandestine da rivendere ai pusher del litorale. Un uomo dei Castelli Romani. Il 62enne aveva allestito un laboratorio in casa nel quale modificava e confezionava armi da sparo che poi rivendeva a cifre elevate a pusher della periferia del litorale romano: è il primo... 🔗romatoday.it

San Cristoforo, arrestato incensurato: nascondeva armi da guerra clandestine in un vecchio garage - I militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato un 54enne incensurato catanese, poiché responsabile di detenzione di armi clandestine, detenzione di armi tipo guerra e alterazione di armi. Al riguardo, i Carabinieri avevano avviato una mirata attività info investigativa che li aveva messi sulle tracce di quell’uomo, formalmente residente a Vaccarizzo ma spesso visto aggirarsi nel quartiere “San Cristoforo”. 🔗dayitalianews.com

Droga e armi clandestine, arresti dei carabinieri tra Tortorici e il capoluogo - A Tortorici, nella notte scorsa, i Carabinieri della Compagnia di Sant’Agata di Militello, nell’ambito dei servizi antidroga e di prevenzione alla commissione dei reati contro il patrimonio, hanno arrestato un 38enne, già noto alle Forze dell’Ordine, in ordine al reato di “detenzione ai fini di... 🔗messinatoday.it

Nettuno, scoperta officina di armi clandestine: tre arresti - La polizia ha smantellato un laboratorio artigianale di armi da fuoco e munizioni, legato a un giro di spaccio nel litorale romano ... 🔗rainews.it

Cinquefrondi (RC), armi clandestine e munizioni nel freezer. In manette cacciatore - L’operazione si inserisce in un più ampio piano di controlli del territorio, volto a contrastare il traffico di armi clandestine e a prevenire episodi di violenza e criminalità organizzata in una zona ... 🔗ilmetropolitano.it