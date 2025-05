L’arte incontra la cura | Opera in Corsia arriva all’Ospedale Papa Giovanni

L'arte incontra la cura, nasce sempre qualcosa di potente e profondamente umano. L'8 maggio alle 12 sotto la Torre 2, l'associazione Opera in Corsia – prima iniziativa in Italia ad aver diffuso la musica lirica negli ambienti di cura – porterà la sua visione innovativa all'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, uno dei più avanzati poli ospedalieri italiani, con l'obiettivo di rendere la bellezza dell'Opera accessibile anche a chi non può più recarsi a teatro per motivi di salute.Il debutto avverrà in uno spazio sorprendente e simbolico: l'Hospital Street, la lunga arteria dell'ospedale che attraversa reparti, sale d'attesa, negozi e bar, animata ogni giorno da vite che si incrociano. È proprio qui che lo spettacolo prenderà vita, trasformando l'ordinario in straordinario, con performance create per offrire sollievo, emozione e contatto umano.

