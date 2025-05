L’Arte di crescere e fare crescere | al via gemellaggio tra Terrasini e la città spagnola Santoña

Terrasini, in collaborazione con l'associazione SolidAnime Ets, ha avviato un gemellaggio con la città spagnola di Santoña, in Cantabria. Le due comunità sono legate da una storia di emigrazione, di pesca e di salagione dell'acciuga. L'iniziativa mira a valorizzare le tradizioni.

Vieira: «Meritavamo di fare punti, ma questa partita ci farà crescere, ci manca qualcosa contro le big» - Le parole di Patrick Vieira, tecnico del Genoa, dopo la sconfitta subita dai rossoblù in trasferta contro la Juventus Patrick Vieira ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta del Genoa contro la Juve. Di seguito le sue parole. ESCLUSIONE MALINOVSKYI – «Malinovskyi? Ha avuto due giorni di febbre e ha fatto solo un allenamento […] 🔗calcionews24.com

Luca Toni: «Moise Kean mi ha stupito, Firenze lo sta coccolando. Per crescere ulteriormente deve imparare a fare questo. Ecco dove può arrivare» - Le parole di Luca Toni, ex attaccante della Fiorentina, su Moise Kean, capocannoniere dei viola e autore del gol vittoria contro l’Atalanta di Retegui Difficile che Moise Kean possa diventare il capocannoniere della Serie A. Retegui è lontano, ma intanto domenica il viola lo ha battuto 1-0, proseguendo la scia azzurra che lo ha visto […] 🔗calcionews24.com

Gli scienziati sono riusciti a fare crescere denti umani in laboratorio: svolta storica per l’odontoiatria - Il traguardo, mai raggiunto prima, è stato possibile grazie a una scoperta fondamentale sull’ambiente necessario alla crescita dei denti.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Uno spettacolo dei ragazzi sull’arte di crescere - Si è concluso con grande successo il ciclo di laboratori teatrali "L’Arte di Crescere", un percorso che ha visto i partecipanti, delle fasce ‘kids’ e ‘teen’, impegnati in venti ... 🔗msn.com

Si è concluso con grande successo il ciclo di laboratori teatrali "L'Arte di Crescere", un percorso che ha visto i partecipanti, delle fasce 'kids' e 'teen', impegnati in venti

L’arte di crescere al teatro De Micheli . Il laboratorio apre le porte ai giovani - Il palcoscenico del Teatro De Micheli di Copparo si prepara ad accogliere i giovani e giovanissimi partecipanti del laboratorio teatrale ’L’arte di crescere’, un’opportunità unica per ... 🔗msn.com