L' arcivescovo di Monreale | Non sappiamo più dialogare Le morti dei tre giovani ci interrogano sul perchè

« Essere qui, davanti ai corpi senza vita di Andrea, Salvatore e Massimo , ci pone brutalmente di fronte alla gravità della situazione sociale nella quale siamo immersi, caratterizzata troppo spesso dalla violenza: non sappiamo più parlare, dobbiamo urlare; non sappiamo più dialogare, dobbiamo inveire; non sappiamo ascoltare, dobbiamo imporci . Da qui, agli atti di violenza fisica e di morte il.

L’arcivescovo di Monreale: “Prego per le anime di Salvatore Turdo, Massimo Pirozzo e Andrea Miceli” - Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di S. E. Mons. Gualtiero Isacchi, sulla morte dei tre giovani a Monreale. Silenzio e preghiera Questa mattina, atterrato a Palermo con il primo volo da Roma di ritorno dalla celebrazione del funerale di Papa Francesco, sono stato accolto con una notizia dolorosa, sconcertante e inaccettabile: una assurda rissa sfociata […] (Monrealelive.it) 🔗monrealelive.it

Strage Monreale, Salvatore Calvaruso in lacrime: «Ho sparato per difendermi». Il motorino prestato, i 20 colpi esplosi, gli amici ricercati: cosa sappiamo - Ha confessato poche ore dopo aver sparato in mezzo alla folla uccidendo due ventenni e ferendo gravemente altre tre persone, una delle quali è poi morta in ospedale. È crollato davanti... 🔗leggo.it

