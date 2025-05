L’app Scuderia Ferrari si rinnova completamente con l’intelligenza artificiale di IBM

Scuderia Ferrari si rinnova completamente e porta l'intelligenza artificiale di IBM per tante nuove funzionalità: ecco le novità!L'articolo L'app Scuderia Ferrari si rinnova completamente con l'intelligenza artificiale di IBM proviene da TuttoAndroid.

Ferrari, a Miami presenta la nuova Scuderia Ferrari App: AI e più interazione con i fan - Per gli appassionati di Formula 1 e i tifosi della Ferrari arriva la nuova applicazione "Scuderia Ferrari" che è stata rinnovata per arrivare a coinvolgere maggiormente i fan. Adesso, arriva l'integra ... 🔗hdmotori.it

Scuderia Ferrari HP e IBM rinnovano la app per vivere la Formula 1 da “tifosi” - IBM e Scuderia Ferrari HP hanno rinnovato l'app mobile: "completamente progettata per avvicinare più che mai ai quasi 400 milioni tifosi" ... 🔗igizmo.it

F1 | Ferrari: a Miami presentata la nuova app che sfrutta l'AI - Non solo livree e vestiario. Al Gran Premio di Miami, primo appuntamento negli Stati Uniti del Mondiale 2025, la Scuderia Ferrari HP ha presentato la sua nuova app, realizzata da IBM che ha ... 🔗msn.com