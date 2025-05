L’antisemitismo a Harvard c’è vanno prese le misure necessarie Non tocca a Trump farlo

"L'anno accademico 2023-24 è stato deludente e doloroso", ha scritto il rettore di Harvard, Alan Garber, commentando i due report.

Harvard respinge le richieste di Trump: lo scontro su inclusione e antisemitismo - Harvard è la prima università degli Uniti a rifiutare le richieste dell’amministrazione Trump, che nel frattempo ha annunciato il blocco di 2,2 miliardi di dollari in sovvenzioni e di 60 milioni di dollari in contratti pluriennali. La Casa Bianca aveva chiesto ad Harvard di adeguarsi, entro agosto 2025, a una serie di nuove politiche su inclusione e antisemitismo, ma l’istituzione dell’Ivy League situata a Cambridge, nel Massachusetts, ha respinto le richieste dell’amministrazione repubblicana. 🔗it.insideover.com

Trump sanziona Harvard: l’ateneo “ribelle” si è rifiutato di accettare le nuove regole contro l’antisemitismo nei campus - La Casa Bianca ha congelato 2,2 miliardi di dollari in sovvenzioni pluriennali e 60 milioni di dollari in contratti pluriennali all’università di Harvard, una delle più prestigiose negli Usa. L’amministrazione Trump ha sanzionato l’ateneo, dopo che quest’ultimo ha deciso di respingere una serie di richieste avanzate dal governo con l’obiettivo di combattere l’antisemitismo nei campus. In questo modo, l’università americana sta mettendo a rischio circa 9 miliardi di dollari dai finanziamenti federali. 🔗secoloditalia.it

“Non solo Harvard: Trump userà l’antisemitismo per colpire la University of California, baluardo dell’istruzione pubblica” - Claudio Fogu è professore ordinario alla University of California, Santa Barbara, dove dirige il Dipartimento di Francese e Italiano. E’ uno dei due italiani finiti nelle liste di Canary Mission, una delle organizzazioni ebraiche di estrema destra che compilano schedature con i nomi, le foto e il luogo di residenza di centinaia di docenti, studenti e professionisti che protestano nei campus americani e nelle manifestazioni pubbliche contro la guerra a Gaza e le politiche di Donald Trump. 🔗ilfattoquotidiano.it

L'antisemitismo a Harvard c'è, vanno prese le misure necessarie. Non tocca a Trump farlo - Harvard ha appena citato in giudizio il governo che ha sospeso parte dei fondi pubblici destinati all’ateneo (per la ricerca) e ha chiesto di togliere le esenzioni fiscali di cui gode Harvard. Il trib ... 🔗ilfoglio.it

Episodi di antisemitismo e islamofobia ad Harvard: il rettore Garber si scusa e promuove pluralità - Continuano le tensioni tra l'università americana e l'amministrazione Trump. Secondo le task force, il 92 per cento dei musulmani e il 61 per cento degli ebrei ritengono che ci siano ripercussioni acc ... 🔗msn.com

Donald Trump accusa Harvard di antisemitismo e ostilità verso l’Italia in un duro post su Truth - Donald Trump accusa Harvard di antisemitismo e ideologie di sinistra, denunciando un clima ostile verso l’Italia e alimentando tensioni politiche tra università americane e opinione pubblica internazi ... 🔗gaeta.it