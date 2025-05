L’Antidoping americano avverte che il sesso occasionale può essere causa di squalifica per doping Telegraph

L'Antidoping americano ha a cuore la vita degli atleti, in ogni suo aspetto. Tanto che l'Usada (l'agenzia antidoping, appunto) ha avvertito che "anche un bacio, per non parlare di un'avventura di una notte con uno sconosciuto, potrebbe esporli a una violazione delle norme antidoping che potrebbe mettere a repentaglio la loro carriera". Così esordisce The Telegraph.È finita da un pezzo l'era dei James Hunt, dei Panatta, dei George Best. Ne sa qualcosa anche Marco Borriello che durante la relazione con Belen fu squalificato. Si disse che fu colpa della crema anticoncezionale della showgirl, lui smentì, ma il danno era stato fatto.Adesso si deve stare più attenti che in passato. E a tal proposito, tuttavia, la stessa Usada ha esortato la Wada a una modifica del codice "per aumentare la soglia delle sostanze che possono essere «assunte attraverso l'intimità».

