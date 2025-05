L’antico rito del barbecue tra fuoco tanta schiavitù ed emancipazione

Gamberorosso.it - L’antico rito del barbecue tra fuoco, tanta schiavitù ed emancipazione Dalle fosse scavate dai nativi americani, alle "pit" degli schiavi, tra culture che si mescolano e tradizioni che resistono 🔗 Gamberorosso.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Pellegrinaggio dei “Perduni” a Pulsano: un rito antico che parla al presente - Tarantini Time QuotidianoLa Settimana Santa a Pulsano si arricchisce quest’anno di un’importante novità che segna un ritorno alle radici più autentiche della tradizione. Il pellegrinaggio penitenziale del Giovedì Santo, momento centrale delle celebrazioni pasquali, vivrà un significativo cambiamento nel suo percorso: accanto al tragitto ormai consolidato su via Costantinopoli, alcune coppie di perduni attraverseranno le antiche strade del centro storico, recuperando un cammino che affonda le sue origini nel passato più profondo del paese. 🔗tarantinitime.it

Gli ortodossi a Gerusalemme celebrano il rito del "Fuoco Sacro" - Gerusalemme, 19 apr. (askanews) - I fedeli cristiani ortodossi di Gerusalemme si sono riuniti nella Chiesa del Santo Sepolcro, nella Città Vecchia, per celebrare la tradizione millenaria del rito del Fuoco Sacro in vista della Pasqua. In questo rito, una fiamma apparentemente miracolosa emerge dalla tomba di Gesù, diffondendosi poi nelle chiese ortodosse in tutto il mondo. E' un simbolo di unità tra le diverse comunità ortodosse, che si riuniscono a Gerusalemme per celebrare questo momento di fede. 🔗quotidiano.net

Concorso Vigili del Fuoco 2025: requisiti, prove e scadenze - Il Ministero dell’Interno ha pubblicato un bando per l’assunzione di 23 Vice Direttori Informatici nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Il concorso è aperto a candidati con specifici titoli di studio e prevede diverse prove selettive. Concorso Vigili del Fuoco 2025: requisiti di accesso Per partecipare è necessario possedere: I candidati devono inoltre: Modalità […] The post Concorso Vigili del Fuoco 2025: requisiti, prove e scadenze first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Su questo argomento da altre fonti

Griglia e barbecue, fuoco e brace: la cottura primitiva che piace sempre di più; Carnia, si rinnova l'affascinante rito del lancio das cidulas. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Un antropologo in cucina: la vera storia del barbecue - Derivante dalla parola barbacoa, appartenente dalla lingua taino, popolazione antillana che abitava ad Haiti e in altre isole del Caribe. In seguito la parola migra dal Messico agli Stati Uniti attrav ... 🔗repubblica.it