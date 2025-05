L’annuncio della coppia vip | Arriva Priscilla è gioia infinita

coppia vip ha annunciato l'arrivo del loro primo figlio. Niente passerelle, né comunicati ufficiali: tutto è avvenuto con un post su Instagram, curato nei dettagli, che ha fatto esplodere l'entusiasmo dei fan.Un annuncio sorprendenteL'annuncio della gravidanza è stato inaspettato, nonostante i segnali che si accumulavano. L'influencer romana, seguita da milioni sui social e protagonista di numerose campagne pubblicitarie, ha pubblicato una foto su un set fotografico. La didascalia, dolce e misteriosa, recitava: "Le tue ragazze". Il tag al compagno, un noto nome della musica italiana, ha reso chiaro il messaggio.Immediatamente, i fan hanno reagito con entusiasmo, riempiendo il post di commenti e congratulazioni. Tra cuori e emoji di neonati, è Arrivata la conferma attesa: una bambina è in arrivo per novembre.

