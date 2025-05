Langhirano schianto tra auto e scooter ad Arola | due feriti in ospedale

Un'auto si è scontrata con uno scooter giovedì 1° maggio, mentre stava percorrendo la strada per Torrechiara, in località Arola nel comune di Langhirano. L'allarme è scattato nella serata di ieri, poco dopo le ore 21. In conseguenza dello schianto due persone, che si trovavano a bordo dello scooter, sono rimaste ferite.

