Landini minaccia Meloni sui salari bassi ma dimentica il ritocchino al suo stipendio FdI lo fulmina…

Landini da combattimento che chiama ancora una volta alla "mobilitazione" contro il governo Meloni. Non è una novità, si potrebbe pensare. Ma stavolta stride il contrasto tra realtà e finzione. La premier il giorno della festa dei lavoratori ha riassunto le misure e le risorse che l'esecutivo ha messo in campo ed ha citato i dati dell'Istat: non chiacchiere od opinioni. In due anni e mezzo sono stati creati oltre un milione di posti di lavoro e il numero complessivo degli occupati ha raggiunto il massimo storico: più di 24 milioni e 300 mila. Il premier ha inoltre illustrato lo stanziamento di altri 650 milioni per mettere in campo nuove misure concrete sulla sicurezza nei posti di lavoro. Cifra che si somma ai 600 già previsti dai bandi Inail: per un totale di oltre 1 miliardo e 200 milioni.

