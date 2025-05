Lancio del ruzzolone la gara nazionale a Soriano nel Cimino tra tradizione e divertimento

Soriano nel Cimino, è organizzata la gara nazionale di Lancio del ruzzolone a terne, un grande evento dedicato a uno degli sport popolari più antichi e affascinanti d'Italia.Il ruzzolone è un disco di legno dal diametro di. 🔗 Viterbotoday.it - Lancio del ruzzolone, la gara nazionale a Soriano nel Cimino tra tradizione e divertimento Il 3 e il 4 maggio, nell'impiato di gioco di località Sanguetta, anel, è organizzata ladidela terne, un grande evento dedicato a uno degli sport popolari più antichi e affascinanti d'Italia.Ilè un disco di legno dal diametro di. 🔗 Viterbotoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Lotta libera, ancora un successo per i Vigili del fuoco di Pisa: buoni risultati nella Gara Nazionale giovanile - Ottimi risultati nella Gara Nazionale di Lotta Stile Libero giovanile, la squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa ha partecipato alla gara nazionale a Torino, ottenendo ottimi risultati. Gli atleti pisani hanno dimostrato talento, impegno e determinazione in una competizione che ha visto la... 🔗europa.today.it

Campionato nazionale di pole sport e aerial sport a Cesenatico: 270 atlete in gara - In riviera si svolge il campionato nazionale di pole sport e aerial sport. Nella palestra dell’Accademia Acrobatica di Cesenatico, oggi e domani, gareggiano le migliori atlete provenienti da tutta Italia, per un evento che nelle ultime edizioni raccoglie sempre più interesse. In cabina di regia ci sono la Federazione internazionale Posa (Pole Sports & Arts World Federation), con in testa il presidente Davide Lacagnina, la Fisac (Federazione italiana sport acrobatici e coreografici) e Aics. 🔗ilrestodelcarlino.it

Escluso dalla gara di freccette per l'accesso alla Nazionale, lo sfogo di Devil Lucchetta: «Cacciato per degli sfottò» - JESOLO - «Escluso per futili motivi dalla gara di freccette valida per le selezioni nazionali». Un forte senso di amarezza è quello che sta provando da sabato sera Devil Lucchetta,... 🔗ilgazzettino.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Lancio del ruzzolone, la gara nazionale a Soriano nel Cimino tra tradizione e divertimento; Gara nazionale di lancio del ruzzolone a terne; Lancio del ruzzolone, a Sestola il Campionato italiano assoluto 2024; GARA NAZIONALE LANCIO DEL RUZZOLONE. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

A Soriano nel Cimino la Gara nazionale di Ruzzolone “a Terne” - Sabato 3 e domenica 4 maggio, Soriano nel Cimino sarà teatro della Gara Nazionale di Lancio del Ruzzolone a Terne, un grande evento dedicato a uno degli sport popolari più antichi e affascinanti ... 🔗tusciaup.com

Fiuto da campioni: a Villa Lagarina la gara nazionale di “mantrailing sportivo” - VILLA LAGARINA. La ricerca di dispersi grazie al fiuto e all’abilità di cani e conduttori è anche una disciplina sportiva e una gara nazionale si terrà a Villa Lagarina, domenica 27 aprile 2025, in ... 🔗giornaletrentino.it

A Pineto Gara Paralimpica Nazionale 2° Torneo “SI VOLAAAAAAAAAA” - Ha avuto luogo a Pineto (TE) sabato 12 e domenica 13 la Gara Nazionale Paralimpica 2° Torneo “SI VOLAAAAAAAAAA” organizzata dal Circolo Bocciofilo Pinetese. La gara, ha visto la partecipazione di ... 🔗rete5.tv