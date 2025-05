Lanazione.it - Lanciatissimo il rapper aretino Spectrum Vates

Arezzo, 2 maggio 2025 – C’è qualcosa di controtempo, quasi ostinato, nella scrittura del. Fin dal primo singolo “Prosopagnosia”, passando per l’album d’esordio “EsseVu” e la dichiarazione d’identità “Non sono Lucio Battisti”, ilha costruito un percorso fuori dai meccanismi dell’hype, scegliendo parole e sonorità che non si consumano in 15 secondi ma restano oltre e fuori dal tempo. Con il nuovo singolo “Pupille d’alabastro” (PaKo Music RecordsBelieve), quella direzione si fa ancora più chiara: un brano che racconta l’amore come scelta quotidiana, non come scintilla da esposizione.In un panorama in cui il rap è sempre più spesso packaging – hit pensate per l’algoritmo, strofe adattate ai trend –fa una scelta di campo netta: scrivere come se ogni verso fosse destinato a durare. 🔗 Lanazione.it