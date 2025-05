Lancia oggetti dal terzo piano poi aggredisce i carabinieri con una motosega | arrestato

Lanciare oggetti dal terzo piano di una palazzina danneggiando una vettura. L'intervento dei militariSul posto sono giunti i carabinieri che hanno cercato di. 🔗 Salernotoday.it - Lancia oggetti dal terzo piano, poi aggredisce i carabinieri con una motosega: arrestato Momenti di tensione, in questi giorni, in via del Carmine a Salerno, dove un uomo, molto probabilmente ubriaco, ha iniziato aredaldi una palazzina danneggiando una vettura. L'intervento dei militariSul posto sono giunti iche hanno cercato di. 🔗 Salernotoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

“Ho visto il pelo nero e me lo sono trovato addosso. Un dolore forte, mi sono mancate le forze”. Gatto precipita dal terzo piano in testa ad un’ex concorrente di Amici - Zita Fusco, ex allieva e aspirante attrice della prima edizione di “Amici”, si è ritrovata improvvisamente in ospedale dopo che un gatto nero di sette chili le è piombato in testa dal terzo piano, mentre era in fila davanti a una pasticceria di Milano. “Un dolore forte, mi sono mancate le forze, non ci vedevo bene”, ha raccontato al quotidiano Il Piccolo. Il marito, presente al momento dell’incidente, ha descritto il suono dell’impatto come “un mattone caduto giù”. 🔗ilfattoquotidiano.it

Alessandria, morto il bimbo di 2 anni caduto dal terzo piano per prendere un giocattolo - Il piccolo è morto nelle scorse ore nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale pediatrico di Alessandria dove era ricoverata da quel terribile 10 marzo scorso dopo la caduta dall'abitazione di famiglia.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Alessandria, morto bimbo di 2 anni caduto dal terzo piano - (Adnkronos) – Non ce l'ha fatta il bimbo di due anni che lunedì era caduto dal terzo piano di uno stabile di Alessandria per cercare di raggiungere il giocattolo caduto gli oltre il davanzale. Soccorso, il piccolo era stato ricoverato in ospedale, ma le sue condizioni erano subito apparse molto gravi per le lesioni subite […] L'articolo Alessandria, morto bimbo di 2 anni caduto dal terzo piano proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Lancia oggetti dal terzo piano, poi aggredisce i carabinieri con una motosega: arrestato; Donna lancia oggetti dal terzo piano, panico a Foligno; Foligno, donna in stato confusionale lancia oggetti dalla finestra e minaccia il suicidio; Paura al Sacro Cuore. Si lancia dal terzo piano e finisce sul gonfiabile. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Lancia ritorna nei rally: emozioni e podio per la nuova Ypsilon Rally4 HF - (Adnkronos) – Il Rally Regione Piemonte ha sancito il ritorno ufficiale di Lancia nel mondo delle competizioni ... la nuova Ypsilon Rally4 HF ha debuttato con un convincente terzo posto firmato da ... 🔗meridiananotizie.it