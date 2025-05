Lampedusa undici sbarchi in poche ore | arrivati 900 migranti

Tgcom24.mediaset.it - Lampedusa, undici sbarchi in poche ore: arrivati 900 migranti Diversi barconi, almeno dieci, sono partiti dalla Libia e sono stati soccorsi dalle motovedette di capitaneria e guardia di finanza 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Raffica di sbarchi a Lampedusa: arrivati 283 migranti nel giro di poche ore - Sei sbarchi, con complessivi 283 migranti, a Lampedusa dove ieri c'erano stati altri 3 approdi con 191 persone. A bloccare i natanti, a partire dalla mezzanotte, sono state le motovedette della guardia costiera e della guardia di finanza. A comporre i gruppi - da un minimo di 24 fino a 72 -... 🔗agrigentonotizie.it

Notte di sbarchi a Lampedusa: giunti 303 migranti nel giro di poche ore - Maxi sbarco a Lampedusa dove, dopo il soccorso di un barcone di 12 metri da parte delle motovedette Frontex, sono giunti all'alba 138 egiziani, eritrei, etiopi, marocchini, pakistani, siriani, sudanesi e somali. Nel gruppo partito da Sabratah in Libia, anche 20 donne e 4 minori. Prima di loro... 🔗agrigentonotizie.it

Migranti, ancora sbarchi a Lampedusa: approdano in 135 - Tre sbarchi di migranti a Lampedusa hanno portato, in tutto, 135 persone. Due natanti sono stati soccorsi da Frontex a bordo delle motovedette. Sui mezzi, partiti dai porti libici di Sabratha e Zuara, 67 fra bengalesi ed egiziani e 47 eritrei, etiopi e pakistani. Fra questi ultimi anche tre minori. I finanzieri hanno, invece, bloccato 21 migranti, fra cui 3 donne e un minore. Ai soccorritori hanno. 🔗feedpress.me

Lampedusa, undici sbarchi in poche ore: arrivati 670 migranti - Sono 670 i migranti approdati a Lampedusa giovedì, nell'arco di una decina di ore. Dieci barconi, partiti dalla Libia, sono stati soccorsi dalle motovedette di Capitaneria, guardia di finanza e Fronte ... 🔗msn.com

Caos migranti: barconi senza sosta, l’hotspot esplode - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Lampedusa, ondata di sbarchi: 374 migranti arrivati in poche ore - LAMPEDUSA – È stata un’altra notte di sbarchi intensi a Lampedusa quella fra sabato e domenica, dove si sono registrati ben sette approdi, per un totale di 374 migranti. Tra arrivi autonomi e ... 🔗scrivolibero.it