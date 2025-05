Lampedusa poliziotto regala palloncini a bambini migranti

migranti, avvicinandosi ai bambini, anche il vescovo metropolita di Agrigento, monsignor Alessandro Damiano, che è giunto sull'isola 🔗 Imolaoggi.it - Lampedusa, poliziotto regala palloncini a bambini migranti A soffermarsi con i, avvicinandosi ai, anche il vescovo metropolita di Agrigento, monsignor Alessandro Damiano, che è giunto sull'isola 🔗 Imolaoggi.it

Cosa riportano altre fonti

Gonfia palloncini e li regala ai bimbi migranti rendendoli felici: poliziotto fa emozionare anche chi è abituato all'immigrazione - Lo ha fatto per più di mezz'ora. E i bambini avevano gli occhi estasiati puntati tutti su di lui. Scena che non è passata inosservata, specie oggi che è il giorno del Giovaninfesta, a Lampedusa. Al porto, dove 300 migranti erano in attesa di essere imbarcati sul traghetto di linea "Las Palmas"... 🔗agrigentonotizie.it

Prima incendia la roulotte, poi prende a testate un poliziotto - Che l’incendio di quella roulotte, avvenuto intorno alle 19 di domenica 30 marzo in via Ventafridda a Bolzano, avesse natura dolosa i vigili del fuoco l’hanno capito subito. Proprio come la polizia, che si è messa immediatamente sulle tracce del piromane in questione imbattendosi, dopo poco, in... 🔗trentotoday.it

Incidente mortale sulla statale: muore il poliziotto Federico Troletti - ScreenshotUn grave incidente ha scosso nel pomeriggio una comunità, lasciando dietro di sé dolore e sgomento. Lo scontro, avvenuto su una strada provinciale particolarmente trafficata, ha coinvolto una motocicletta con a bordo due persone e un furgone. Secondo le prime ricostruzioni, i motociclisti stavano per immettersi in una strada statale all’altezza di un bivio, quando si sono trovati improvvisamente davanti il mezzo commerciale. 🔗thesocialpost.it

Ne parlano su altre fonti

Poliziotto regala palloncini a bimbi migranti in porto Lampedusa; Gonfia palloncini e li regala ai bimbi migranti rendendoli felici: poliziotto fa emozionare anche chi è abituato all'immigrazione; A Lampedusa sbarchi senza sosta, anche all’Isola dei Conigli: oltre 1.000 migranti nell’hotspot; Trump, ‘a Gaza ci sono meno di 24 ostaggi ancora vivi’. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Poliziotto regala palloncini a bimbi migranti in porto Lampedusa - Un poliziotto ha gonfiato dei palloncini regalandoli ai bambini migranti che al porto di Lampedusa erano in attesa di essere imbarcati sul traghetto di linea per Porto Empedocle. (ANSA) ... 🔗msn.com

Un poliziotto intrattiene i bambini migranti con palloncini durante l’attesa al porto di lampedusa - Al porto di Lampedusa, centinaia di migranti attendono il trasferimento a Porto Empedocle mentre un poliziotto dona palloncini ai bambini; Monsignor Alessandro Damiano di Agrigento esprime solidarietà ... 🔗gaeta.it