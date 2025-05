Lamezia uccide figlio e si costituisce

Lamezia Terme, Francesco Di Cello, di 64 anni, guardia giurata in pensione,ha ucciso il figlio trentenne Bruno,aspirante modello. Una tragedia sulla quale indaga la polizia di Lamezia Terme alla quale l'omicida si è costituito subito dopo il fatto e che sta cercando di ricostruire la vicenda e il movente.Ill delitto è avvenuto nel quartiere Marinella, nella zona sud della città.. 🔗 19.19 Un dramma familiare i cui contorni sono ancora da definire nei dettagli ma che dalle prime indagini sembrerebbe essere maturato in un contesto di disperazione ATerme, Francesco Di Cello, di 64 anni, guardia giurata in pensione,ha ucciso iltrentenne Bruno,aspirante modello. Una tragedia sulla quale indaga la polizia diTerme alla quale l'omicida si è costituito subito dopo il fatto e che sta cercando di ricostruire la vicenda e il movente.Ill delitto è avvenuto nel quartiere Marinella, nella zona sud della città.. 🔗 Servizitelevideo.rai.it

Cosa riportano altre fonti

Uccide il figlio a colpi di pistola e poi si costituisce alla Polizia a Lamezia Terme - Ha sparato al figlio e poi si è costituito. La vittima è Francesco di Cello, 30 anni. È stato ucciso dal padre, forse al termine di una lite, a colpi di pistola. L’uomo si è poi presentato alla polizia. L’omicidio è avvenuto nel quartiere Marinella, nella zona sud della città. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Polizia ed è stato informato il magistrato di turno. L'articolo Uccide il figlio a colpi di pistola e poi si costituisce alla Polizia a Lamezia Terme proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗ilfattoquotidiano.it

Lamezia Terme, padre uccide il figlio dopo una lite: si costituisce alle forze dell’ordine - ABBONATI A DAYITALIANEWS Tragedia familiare nel quartiere Marinella Un drammatico episodio di violenza domestica ha sconvolto il quartiere Marinella di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. Nella mattinata di venerdì 2 maggio, un uomo ha ucciso a colpi di pistola il proprio figlio trentenne, al culmine di una violenta discussione. Il padre si costituisce subito dopo il delitto L’autore dell’omicidio è Francesco Di Cello, guardia giurata in pensione, che si è consegnato spontaneamente alle autorità poco dopo l’accaduto. 🔗dayitalianews.com

Padre uccide il figlio a colpi di pistola in strada e si costituisce: dramma familiare a Lamezia Terme - La tragedia familiare in strada dove, al culmine di una lite, il genitore, una guardia giurata in pensione, ha colpito il figlio a colpi di arma da fuoco uccidendolo. Poco dopo l’uomo si è costituito confessando il delitto.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Se ne parla anche su altri siti

Lamezia Terme, padre uccide il figlio e si costituisce. Il dramma dietro l'omicidio - Dramma familiare nel quartiere ‘Marinella’ a Lamezia Terme, in Calabria: un uomo ha sparato e ucciso il figlio di 30 anni. Le indagini sono in corso. 🔗notizie.it

Lamezia Terme, uccide il figlio al termine di una lite e si costituisce - Dramma familiare a Lamezia Terme. Un trentenne, Bruno di Cello, è stato ucciso dal padre, Francesco, guardia giurata, al termine di una lite. L'uomo si è poi costituito alle forze dell'ordine. L'omici ... 🔗repubblica.it

Lamezia Terme, uccide il figlio dopo averlo inseguito con l'auto e si costituisce - La vittima si chiamava Bruno Cello. Suo padre Francesco, guardia giurata in pensione, lo ha ucciso con l’arma in dotazione ... 🔗msn.com