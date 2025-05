Lamezia Terme uccide il figlio e si costituisce Ipotesi di lite

Lamezia Terme, uccide il figlio al culmine di una lite - Dramma familiare a Lamezia Terme. Un trentenne, Francesco di Cello, è stato ucciso dal padre, forse al termine di una lite. L'uomo si è poi costituito alle forze dell'ordine. L'omicidio è stato commesso nel quartiere Marinella, nella zona sud della città. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Polizia ed è stato informato il magistrato di turno. 🔗tg24.sky.it

Uccide il figlio a colpi di pistola e poi si costituisce alla Polizia a Lamezia Terme - Ha sparato al figlio e poi si è costituito. La vittima è Francesco di Cello, 30 anni. È stato ucciso dal padre, forse al termine di una lite, a colpi di pistola. L’uomo si è poi presentato alla polizia. L’omicidio è avvenuto nel quartiere Marinella, nella zona sud della città. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Polizia ed è stato informato il magistrato di turno. L'articolo Uccide il figlio a colpi di pistola e poi si costituisce alla Polizia a Lamezia Terme proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗ilfattoquotidiano.it

