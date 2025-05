Lamezia Terme padre uccide il figlio dopo una lite | si costituisce alle forze dell’ordine

Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. Nella mattinata di venerdì 2 maggio, un uomo ha ucciso a colpi di pistola il proprio figlio trentenne, al culmine di una violenta discussione.Il padre si costituisce subito dopo il delittoL’autore dell’omicidio è Francesco Di Cello, guardia giurata in pensione, che si è consegnato spontaneamente alle autorità poco dopo l’accaduto. La vittima è il figlio Bruno Di Cello, di 30 anni.Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, l’omicidio si è consumato per strada, in prossimità di una villetta della zona. Il giovane stava viaggiando in auto quando è stato raggiunto dal padre. Ne sarebbe seguita un’accesa lite, conclusasi tragicamente con uno sparo fatale. 🔗 Dayitalianews.com - Lamezia Terme, padre uccide il figlio dopo una lite: si costituisce alle forze dell’ordine ABBONATI A DAYITALIANEWS Tragedia familiare nel quartiere MarinellaUn drammatico episodio di violenza domestica ha sconvolto il quartiere Marinella di, in provincia di Catanzaro. Nella mattinata di venerdì 2 maggio, un uomo ha ucciso a colpi di pistola il propriotrentenne, al culmine di una violenta discussione.Ilsisubitoil delittoL’autore dell’omicidio è Francesco Di Cello, guardia giurata in pensione, che si è consegnato spontaneamenteautorità pocol’accaduto. La vittima è ilBruno Di Cello, di 30 anni.Secondo quanto emerso dprime ricostruzioni, l’omicidio si è consumato per strada, in prossimità di una villetta della zona. Il giovane stava viaggiando in auto quando è stato raggiunto dal. Ne sarebbe seguita un’accesa, conclusasi tragicamente con uno sparo fatale. 🔗 Dayitalianews.com

