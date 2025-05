Laprimapagina.it - Lamezia Terme. Bruno Di Cello ucciso con un colpo di pistola esploso dal padre Francesco

Una lite familiare si è trasformata in tragedia nella tarda mattinata di venerdì 2 maggio nel quartiere Marinella diDi, 30 anni, è statocon undi– in base ad una prima ricostruzione – dal, guardia giurata in pensione, al culmine di una discussione.L’uomo si è subito costituito. Le indagini, coordinate dalla Procura di, sono in corso per chiarire la dinamica e il contesto del delitto, che secondo fonti investigative sarebbe maturato in un clima di profonda disperazione.Sul posto sono intervenuti polizia e magistrato di turno per effettuare rilievi tecnici. È stata sequestrata un’Alfa Romeo Giulietta bianca, sulla quale verranno eseguiti accertamenti. Intanto, proseguono le perquisizioni e l’ascolto di testimoni vicini alla famiglia. 🔗 Laprimapagina.it