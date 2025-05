L' Altare Maggiore del XV secolo torna nel Santuario dopo il restauro

torna al Santuario di Cellole l'Altare Maggiore risalente al XV secolo. Il Comune, dopo il ritrovamento, ha completato il restauro dell'Altare Maggiore del XV secolo, una delle più importanti opere storiche della città, che sarà esposto all'interno del Santuario Maria S.S. di Costantinopoli.

