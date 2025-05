L’Africa salva il mercato delle armi russe

salvare l'export di Mosca è il continente nero, che riconquista il secondo posto a livello globale scalzando la Francia.

Salva Milano, ennesimo rinvio; e il mercato immobiliare soffre - Ancora ritardi per l'approdo in Senato del Salva Milano, il disegno di legge fortemente voluto dal sindaco di Milano Beppe Sala per mettere ordine alla legislazione edilizia e permettere la ripresa dei numerosi cantieri bloccati dalla magistratura nel capoluogo lombardo. Dopo l'approvazione alla Camera nel novembre dello scorso anno, grazie anche ai voti del Partito Democratico, il disegno di legge sembrava diretto verso una rapida adozione.

Gli operai Stellantis di Torino: "Carri armati? No, grazie. Mirafiori si salva con le auto non con le armi" - "Carri armati? No, grazie. Mirafiori si salva con le auto non riconvertendola in armi". A dirlo sono le operaie e gli operai di Mirafiori che venerdì mattina hanno partecipato alla protesta organizzata dagli europarlamentari del gruppo The Left di fronte alla porta due di Mirafiori. I lavoratori in cassa integrazione non pensano che il futuro dell'industria dell'auto passi per la riconversione verso il settore bellico come ipotizzato dal ministro Urso.

«All'armi!», il motto salva Germania - Bruxelles vuole riconvertire gli impianti dell'automotive, azzoppati dai deliri green, in fabbriche per la Difesa. «Der Spiegel»: «Lo stato delle forze armate è pessimo».

