L’AfD classificato come partito di estrema destra il report dell’intelligence tedesca | ecco cosa può succedere ora

partito «estremista» e alcune sue posizioni sono incompatibili «con il libero ordine democratico». Lo scrive in una nota l’ufficio federale per la Protezione della Costituzione, che ha classificato il partito tedesco AfD come entità «di estrema destra». Per i servizi interni di Berlino ci sono elementi di «certezza» sul profilo estremista del partito guidato da Alice Weidel, che si è piazzato al secondo posto alle elezioni dello scorso febbraio ma è stato relegato ancora una volta all’opposizione in seguito all’accordo tra i cristiano-democratici della Cdu e i socialdemocratici della Spd.La nota dei servizi interni tedeschiAlcune fazioni delL’AfD, come la sua ala giovanile, erano già state classificate come estremiste nel 2021, mentre il partito nel suo complesso era stato classificato semplicemente come «sospetto». 🔗 Alternative für Deutschland è un«estremista» e alcune sue posizioni sono incompatibili «con il libero ordine democratico». Lo scrive in una nota l’ufficio federale per la Protezione della Costituzione, che hailtedesco AfDentità «di». Per i servizi interni di Berlino ci sono elementi di «certezza» sul profilo estremista delguidato da Alice Weidel, che si è piazzato al secondo posto alle elezioni dello scorso febbraio ma è stato relegato ancora una volta all’opposizione in seguito all’accordo tra i cristiano-democratici della Cdu e i socialdemocratici della Spd.La nota dei servizi interni tedeschiAlcune fazioni della sua ala giovanile, erano già state classificateestremiste nel 2021, mentre ilnel suo complesso era statosemplicemente«sospetto». 🔗 Open.online

Le notizie più recenti da fonti esterne

Germania, Afd dichiarato «partito di estrema destra»: «Un pericolo per la democrazia». Cosa cambia - I servizi segreti tedeschi hanno categorizzato ufficialmente Alternative fur Deutschland come «partito estremista», che «ignora la dignità umana» 🔗xml2.corriere.it

Il nuovo governo in Germania sta già litigando su come trattare AfD, il partito di estrema destra - Il nuovo governo tedesco è ancora in fase di formazione, ma i partiti coinvolti, i Cristiano-Democratici (CDU/CSU) di centrodestra e i Socialdemocratici (SPD) di centrosinistra, sono già in disaccordo su quale atteggiamento assumere nei confronti di AfD (Alternative für Deutschland), il partito più forte all’opposizione. Da sempre, verso le frange di estrema destra si applica il cosiddetto Brandmauer, ovvero un “muro di protezione”; i gruppi che fanno parte dell’esecutivo si impegnano cioè a non collaborare mai con AfD e a escluderla dalle cariche nelle istituzioni. 🔗metropolitanmagazine.it

L’Afd allontana Lega e Forza Italia: il supporto di Salvini al partito di estrema destra. Tajani: “È contro l’Italia, la salvezza tedesca è Merz” - Uno sostiene che solo l’AfD possa “salvare” la Germania e si augura la vittoria dell’estrema destra tedesca nelle urne. L’altro invece identifica Friedrich Merz come la salvezza per Berlino, anche perché Alternative für Deutschland è “contro l’Italia” e “non può essere utile al nostro Paese”. Due vicepremier e zero visione comune sul voto che porterà all’elezione del nuovo cancelliere tedesco. La Lega e Forza Italia sono sempre più lontane nelle alleanze con i partner strategici negli altri Stati chiave dell’Unione Europea. 🔗ilfattoquotidiano.it

Ne parlano su altre fonti

