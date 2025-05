L' AfD classificato come estrema destra | polemiche in Germania

© Quotidiano.net - L'AfD classificato come estrema destra: polemiche in Germania Germania e di gran lunga il più rappresentativo della Germania dell'Est. Ora i burocrati cercano di distruggerlo. L'Occidente ha abbattuto il Muro di Berlino insieme. Ed è stato ricostruito, non dai sovietici o dai russi, ma dall'establishment tedesco": così il vice presidente Usa JD Vance commenta su X la decisione dei servizi segreti tedeschi di classificare il partito AfD guidato da Alice Weidel come "estrema destra". 🔗 "L'AfD è il partito più popolare ine di gran lunga il più rappresentativo delladell'Est. Ora i burocrati cercano di distruggerlo. L'Occidente ha abbattuto il Muro di Berlino insieme. Ed è stato ricostruito, non dai sovietici o dai russi, ma dall'establishment tedesco": così il vice presidente Usa JD Vance commenta su X la decisione dei servizi segreti tedeschi di classificare il partito AfD guidato da Alice Weidel". 🔗 Quotidiano.net

L'AfD classificato come «partito di estrema destra», il report dell'intelligence tedesca: ecco cosa può succedere ora - Alternative für Deutschland è un partito «estremista» e alcune sue posizioni sono incompatibili «con il libero ordine democratico». Lo scrive in una nota l'ufficio federale per la Protezione della Costituzione, che ha classificato il partito tedesco AfD come entità «di estrema destra». Per i servizi interni di Berlino ci sono elementi di «certezza» sul profilo estremista del partito guidato da Alice Weidel, che si è piazzato al secondo posto alle elezioni dello scorso febbraio ma è stato relegato ancora una volta all'opposizione in seguito all'accordo tra i cristiano-democratici della Cdu e ...

Germania, i servizi segreti: "Afd è di estrema destra". La replica: "Non ci fermeranno" - Una motivazione che ha portato a classificare Afd come una formazione "di estrema destra". Pronta la replica dei due portavoce del partito, Alice Weidel e Tino Chrupalla: si tratta di una decisione "politica", "un attacco alla democrazia", perché Afd secondo gli ultimi sondaggi è addirittura primo partito in Germania: "Ci difenderemo"

Germania, Afd dichiarato «partito di estrema destra»: «Un pericolo per la democrazia». Cosa cambia - I servizi segreti tedeschi hanno categorizzato ufficialmente Alternative fur Deutschland come «partito estremista», che «ignora la dignità umana»

