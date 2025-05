Lady Bloodfight la recensione | un action b-movie al femminile che picchia duro

Lady Bloodfight è una ragazza americana che arriva a Hong Kong e partecipa a un torneo segreto di arti marziali, dove si troverà a fare i conti con una vendetta inaspettata. Su Rai4 e RaiPlay. "Concentrati, colpisci e guarisci" è una sorta di peculiare "mangia, prega, ama" per la protagonista di Lady Bloodfight, una bionda e muscolosa pulzella americana che non ha più niente da perdere dopo essere stata licenziata per essersi difesa da un cliente invadente. Cliente invadente con il quale ha regolato i conti poco dopo quando, aggredita da questi ed altri suoi maneschi compagni, dimostrando di sapere menare le mani di santa ragione e facendola pagare cara ai suoi assalitori. Il background della bella Amy viene esposto in un minutaggio relativamente breve, così come veniamo a sapere che vive con la madre .

