Lady Bloodfight | dal cast al finale tutte le curiosità sul film

Lady Bloodfight: dal cast al finale, tutte le curiosità sul filmfilm d’azione del 2016 diretto da Chris Nahon (noto per Kiss of the Dragon), Lady Bloodfight è una reinterpretazione al femminile del classico Bloodsport (1988) con Jean-Claude Van Damme, ambientata nel mondo sotterraneo dei tornei di arti marziali. La protagonista è Jane Jones, interpretata da Amy Johnston, stuntwoman professionista qui al suo primo ruolo da protagonista. Alla luce di tutto ciò, si può ben comprendere che il film si distingue per le sue sequenze di combattimento brillantemente coreografate e per l’ambientazione esotica di Hong Kong.Il film esplora anche temi come la rivalità, la redenzione e la forza interiore. Nonostante una trama grossomodo prevedibile, Lady Bloodfight offre indubbiamente un solido spettacolo visivo grazie alle sue intense scene di combattimento e alla performance fisica delle attrici. 🔗 : dalallesuld’azione del 2016 diretto da Chris Nahon (noto per Kiss of the Dragon),è una reinterpretazione al femminile del classico Bloodsport (1988) con Jean-Claude Van Damme, ambientata nel mondo sotterraneo dei tornei di arti marziali. La protagonista è Jane Jones, interpretata da Amy Johnston, stuntwoman professionista qui al suo primo ruolo da protagonista. Alla luce di tutto ciò, si può ben comprendere che ilsi distingue per le sue sequenze di combattimento brillantemente coreografate e per l’ambientazione esotica di Hong Kong.Ilesplora anche temi come la rivalità, la redenzione e la forza interiore. Nonostante una trama grossomodo prevedibile,offre indubbiamente un solido spettacolo visivo grazie alle sue intense scene di combattimento e alla performance fisica delle attrici. 🔗 Cinefilos.it

