L' addio di Pennino alla Giunta | In tre anni spesi oltre 100 milioni e date risposte ai più fragili

Giunta di Mimma Calabrò, nuovo assessore alle Politiche sociali, l'uscente Rosi Pennino revocata dal sindaco Roberto Lagalla, in seguito a un'espressa richiesta della segreteria regionale di Forza Italia, in una lunga nota in cui traccia il bilancio del suo operato. 🔗 Palermotoday.it - L'addio di Pennino alla Giunta: "In tre anni spesi oltre 100 milioni e date risposte ai più fragili" Nel giorno dell'insediamento indi Mimma Calabrò, nuovo assessore alle Politiche sociali, l'uscente Rosirevocata dal sindaco Roberto Lag, in seguito a un'espressa richiesta della segreteria regionale di Forza Italia, in una lunga nota in cui traccia il bilancio del suo operato. 🔗 Palermotoday.it

Palermo, cambio nella giunta Lagalla: Calabrò al posto di Pennino - Cambio nella Giunta del Comune di Palermo. Il sindaco Roberto Lagalla oggi ha revocato l’incarico di assessore a Rosi Pennino nominando contestualmente Mimma Calabrò. Riassegnazione delle deleghe La ... 🔗itacanotizie.it