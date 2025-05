L’acquisto più inutile della storia del Napoli | pacco clamoroso per ADL | Nessuno ne ha capito il senso

L’acquisto più inutile della storia del Napoli: pacco clamoroso per ADL Nessuno ne ha capito il senso">Il Napoli vola verso il sogno Scudetto, ma in rosa c’è un mistero che continua a far discutere.Dopo settimane di attesa e inseguimenti, il Napoli non ha fallito il sorpasso. La vittoria sul Torino, unita alla clamorosa caduta dell’Inter contro la Roma, ha permesso alla squadra di Antonio Conte di isolarsi in vetta alla classifica di Serie A. Tre punti di vantaggio sui nerazzurri, quattro giornate ancora da giocare e un calendario che potrebbe sorridere agli azzurri. La corsa al tricolore è più accesa che mai, ma ora il Napoli è tornato a essere la grande favorita.Il segnale dato contro il Torino è stato chiaro: questa squadra vuole il titolo. Una prestazione solida, concreta, matura. 🔗 Napolipiu.com - L’acquisto più inutile della storia del Napoli: pacco clamoroso per ADL | Nessuno ne ha capito il senso piùdelper ADLne hail">Ilvola verso il sogno Scudetto, ma in rosa c’è un mistero che continua a far discutere.Dopo settimane di attesa e inseguimenti, ilnon ha fallito il sorpasso. La vittoria sul Torino, unita alla clamorosa caduta dell’Inter contro la Roma, ha permesso alla squadra di Antonio Conte di isolarsi in vetta alla classifica di Serie A. Tre punti di vantaggio sui nerazzurri, quattro giornate ancora da giocare e un calendario che potrebbe sorridere agli azzurri. La corsa al tricolore è più accesa che mai, ma ora ilè tornato a essere la grande favorita.Il segnale dato contro il Torino è stato chiaro: questa squadra vuole il titolo. Una prestazione solida, concreta, matura. 🔗 Napolipiu.com

Approfondimenti da altre fonti

Tg Green 13 febbraio – Gennaio 2025 il più caldo della storia - Il bollettino mensile di Copernicus che certifica gennaio 2025 come il mese di gennaio più caldo della storia, le opportunità offerte dal nucleare secondo Confindustria, e il progetto dell’Enea dedicato al parco immobiliare europeo. Ecco gli argomenti dell’edizione del Tg Green di questa settimana. 🔗lapresse.it

Un Film Minecraft contiene l’easter egg più commovente della storia (preparate i fazzoletti) - Un film che si presenta come una colorata commedia per famiglie riesce a stupire il pubblico con uno dei momenti più toccanti mai visti in un adattamento cinematografico di un videogioco. Un Film Minecraft, con protagonisti Jack Black e Jason Momoa, inserisce un tributo sincero e silenziosamente struggente a una figura leggendaria della community del gioco: Technoblade. Non tutti lo coglieranno, ma per chi sa, quel momento vale più di mille parole. 🔗screenworld.it

Google vicina a rilevare Wiz: la più grande acquisizione della sua storia - Alphabet, casa madre di Google, si appresta a rilevare la società attiva nella cybersicurezza Wiz. Non è tanto l’operazione in sé a destare l’interesse del mercato, quanto il valore dell’acquisizione, tentata per la seconda volta da Alphabet, che si aggira sui 33 miliardi di dollari, la cifra più alta mai pagata in una acquisizione. Trattative in stadio avanzato Fra Alphabet e Wiz, anticipa il Wall Street Journal sulla base di fonti vicine alla trattativa, vi sarebbero negoziati in stadio avanzato ed un accordo potrebbe essere annunciato a breve, salvo sorprese dell’ultimo minuto. 🔗quifinanza.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Uilm: 'Fiat di prima non esiste più, inutile rimpiangerla e i soldi avuti dallo Stato...'; 15 regali totalmente inutili (ma comunque divertenti) che sorprendono sempre; 7 ibride plug-in che si possono acquistare con gli incentivi auto 2024; Storie di bidoni: i più grandi flop della Serie A. 🔗Ne parlano su altre fonti