L' acqua è inquinata ma è una truffa | rubati gioielli per 20 mila euro

Ennesima truffa a una donna anziana a Pordenone. Il fatto è successo martedì 29 aprile intorno all'ora di pranzo in via Francesco Baracca. I truffatori si sono finti dei tecnico dell'acqua con tanto di pettorina per poi entrare in casa e rubare gioielli dal valore di 20 mila euro.

