L’accordo tra Stati Uniti e Ucraina sulle terre rare e l’assenza di vere garanzie di sicurezza

Stati Uniti e Ucraina hanno finalmente firmato L’accordo sulle terre rare. Dopo mesi di negoziati tentati, falliti, ritentati e rifalliti, principalmente a causa di pretese e proposte irricevibili dell’amministrazione Trump, i due Paesi hanno trovato una quadra. Il cavillo decisivo che ha permesso di mettere tutto nero su bianco è un’importante concessione ottenuta da Kyjiv durante le ultime trattative: la vicepremier Yulia Svyrydenko, arrivata a Washington per chiudere L’accordo con il Segretario al Tesoro Scott Bessent, ha avuto garanzie sulla fornitura di aiuti militari da parte degli americani. In particolare, è venuta meno la richiesta americana di un risarcimento retroattivo per oltre cento miliardi di dollari di sostegno militare all’Ucraina. Quella era una delle linee rosse invalicabili per Kyjiv. 🔗 Linkiesta.it - L’accordo tra Stati Uniti e Ucraina sulle terre rare, e l’assenza di vere garanzie di sicurezza hanno finalmente firmato. Dopo mesi di negoziati tentati, falliti, ritentati e rifalliti, principalmente a causa di pretese e proposte irricevibili dell’amministrazione Trump, i due Paesi hanno trovato una quadra. Il cavillo decisivo che ha permesso di mettere tutto nero su bianco è un’importante concessione ottenuta da Kyjiv durante le ultime trattative: la vicepremier Yulia Svyrydenko, arrivata a Washington per chiuderecon il Segretario al Tesoro Scott Bessent, ha avutosulla fornitura di aiuti militari da parte degli americani. In particolare, è venuta meno la richiesta americana di un risarcimento retroattivo per oltre cento miliardi di dollari di sostegno militare all’. Quella era una delle linee rosse invalicabili per Kyjiv. 🔗 Linkiesta.it

