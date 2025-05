Laboratori e iniziative sulla gravidanza per la Giornata Internazionale dell' Ostetrica

Giornata Internazionale dell'Ostetrica che dal 1991 celebra la professione rappresentata in Italia dalla Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (Fnopo). E l'International Confederation of Midwives (Icm) per l'anno 2025 ha proposto il tema: "Le. 🔗 Veronasera.it - Laboratori e iniziative sulla gravidanza per la Giornata Internazionale dell'Ostetrica Il 5 maggio ricorre lache dal 1991 celebra la professione rappresentata in Italia dalla Federazione Nazionale degli Ordinia Professione di(Fnopo). E l'International Confederation of Midwives (Icm) per l'anno 2025 ha proposto il tema: "Le. 🔗 Veronasera.it

La Giornata dell'Ostetrica: iniziative e supporto alle donne in gravidanza - Asst Crema offre visite guidate alla sala travaglio e parto dell'Ospedale Maggiore, promuovendo un incontro diretto con le future mamme

