La Volta Buona Pamela Petrarolo | Mio fratello scomparso da due anni

fratello, Pamela Petrarolo è stata ospite alla puntata del primo maggio de La Volta Buona su Rai 1. La Petrarolo è stata testimone del tema di puntata, incentrato sul lavoro, e dedicato al racconto della vita di alcuni personaggi televisivi che, dopo il grande successo raggiunto grazie a varie trasmissioni o programmi, si sono visti costretti a cambiare rotta oppure reinventarsi in altre vesti, per restare a galla. L’intervista di Caterina Balivo, conduttrice del programma, ha però preso una piega imprevista e così si è finiti a parlare a lungo del fratello scomparso di Pamela, Manuel Petrarolo, 35 anni, da due non si hanno tracce di lui. Così Pamela racconta: “Improvvisamente, una mattina, mio fratello è uscito e non è più tornato a casa, non abbiamo più sue notizie da due anni. 🔗 Liberoquotidiano.it - La Volta Buona, Pamela Petrarolo: "Mio fratello scomparso da due anni" Ex-stellina di Non È La Rai ed ex-concorrente dell’ultima edizione del Grandeè stata ospite alla puntata del primo maggio de Lasu Rai 1. Laè stata testimone del tema di puntata, incentrato sul lavoro, e dedicato al racconto della vita di alcuni personaggi televisivi che, dopo il grande successo raggiunto grazie a varie trasmissioni o programmi, si sono visti costretti a cambiare rotta oppure reinventarsi in altre vesti, per restare a galla. L’intervista di Caterina Balivo, conduttrice del programma, ha però preso una piega imprevista e così si è finiti a parlare a lungo deldi, Manuel, 35, da due non si hanno tracce di lui. Cosìracconta: “Improvvisamente, una mattina, mioè uscito e non è più tornato a casa, non abbiamo più sue notizie da due. 🔗 Liberoquotidiano.it

