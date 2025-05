La Volta Buona clamoroso Carmen Russo | chi porta in studio la Balivo

Carmen Russo e sua figlia Maria - avuta da Enzo Paolo Turchi, sono state ospiti a La Volta Buona, il programma televisivo di Rai 2 condotto da Caterina Balivo. La piccola ha raccontato alla padrona di casa quali sono i suoi interessi principali. Due su tutti: la batteria e il calcio. Ma sempre proprio il pallone l'ambito nel quale non ha rivali. "La batteria continui? Sei sempre bravissima?", ha chiesto Caterina Balivo. "Sì, sì", ha annuito Maria. "Come siamo messi col calcio?", ha insistito la padrona di casa. "Col calcio - la replica della piccola - anche quest'anno sono diventata la capitana della squadra". Applauso generale in studio. "Sei il capitano? Impegnativo no?", ha insistito la conduttrice. "Sì, sì. Anche perché sono l'unica femmina della squadra", ha risposto Maria. A quel punto, la Balivo ha chiesto a Maria se come capitano è severa quanto la mamma o il papà.

