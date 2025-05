La voce di Big Mama contro l' hating e il body shaming

contro le critiche e l'odio sui social. Big Mama e il potere delle parole contro l’odio online su Donne Magazine. 🔗 Donnemagazine.it - La voce di Big Mama contro l'hating e il body shaming Un monologo potente sul palco del Concertone del Primo Maggiole critiche e l'odio sui social. Bige il potere delle parolel’odio online su Donne Magazine. 🔗 Donnemagazine.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Concertone Primo maggio, Big Mama e il discorso contro gli haters: applauso dalla piazza - Oggi in Piazza San Giovanni il Concertone del Primo maggio, tornato nella location storica dopo lo scorso anno. L'apertura è stata affidata a Leo Gassman L'articolo Concertone Primo maggio, Big Mama e il discorso contro gli haters: applauso dalla piazza proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Big Mama contro gli hater: “Non vi piace il mio corpo? Non siate come me. Io l’ho perdonato” - Durante il Concerto del Primo maggio a Roma Big Mama ha tenuto un discorso contro gli hater, parlando del proprio corpo.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Derby cittadino: Bbc Grosseto vince 3-2 contro Bsc Grosseto Big Mat - Derby cittadino, tra Bsc Grosseto Big Mat e Bbc Grosseto. Le due squadre si sono affrontate ieri pomeriggio allo Jannella (oggi alle 11 la sfida proseguirà allo Scarpelli) che ha ospitato anche un buon numero di tifosi che non hanno voluto perdersi le gesta dei loro beniamini. E la partita, anche se giocata a ritmo blando, è stata interessante e ha messo in mostra diversi spunti. Sul campo (sulla distanza delle 7 riprese) ha vinto il Bbc Grosseto con il risultato di 3-2. 🔗lanazione.it

Su questo argomento da altre fonti

BigMama sul palco del Primo Maggio: la voce dell’Irpinia tra i conduttori del Concertone; BigMama scuote il Primo Maggio: «Basta odio sui social, lasciateci vivere»; Concerto Primo Maggio 2025, le pagelle: Giorgia divina (9), BigMama asfalta gli haters (9), Ermal Meta a disagio (4); BigMama alza la voce: La scuola italiana è un vero e proprio fallimento!. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Big Mama si scaglia contro l’odio online durante il Concertone del Primo Maggio a Roma - Durante il Concertone del Primo Maggio a Roma, Big Mama ha affrontato l'hating e condiviso la sua battaglia contro il linfoma di Hodgkin, invitando alla comprensione e al rispetto reciproco. 🔗ecodelcinema.com

Big Mama contro gli hater: “Non vi piace il mio corpo? Non siate come me. Io l’ho perdonato” - Durante il Concerto del Primo maggio a Roma Big Mama ha tenuto un discorso contro gli hater, parlando del proprio corpo ... 🔗fanpage.it

Big Mama al Primo Maggio: "Basta odio online, lasciateci vivere - Marianna Mammone, in arte Big Mama , ha trasformato il palco del Concerto del Primo Maggio in una tribuna contro il body shaming e l’odio social, riportando al centro un tema che la riguarda da vicino ... 🔗informazione.it