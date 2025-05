La vita segreta delle mogli mormoni 2 il trailer della seconda stagione in arrivo su Disney+

Disney+ ha diffuso il trailer ufficiale e la key art della seconda stagione de La vita segreta delle mogli mormoni, che in Italia debutterà giovedì 15 maggio con tutti e 10 gli episodi in esclusiva sulla piattaforma streaming.Disney+ e Hollywood Records hanno inoltre pubblicato la sigla ufficiale della serie, “Secret Temptation”, e il suo remix. Entrambi i brani sono ora disponibili sulle piattaforme streaming.Nella seconda stagione, lo scandaloso mondo mormone del #MomTok è tornato ed è più forte che mai. Quando una scambista coinvolta nel loro famigerato scandalo sessuale torna a sorpresa, le amicizie minacciano di disfarsi mentre vengono a galla segreti, bugie e accuse. In una lotta per preservare l’anima di #MomTok, il tradimento manderà in frantumi la sorellanza o la verità le renderà libere?La vita segreta delle mogli mormoni segue le vite di Taylor Frankie Paul (@taylorfrankiepaul), Demi Engemann (@demilucymay), Jen Affleck (@jenniferaffleckk), Jessi Ngatikaura (@justjessiiii), Layla Taylor (@laylaleannetaylor), Mayci Neeley (@maycineeley), Mikayla Matthews (@mikaylamatthews), Whitney Leavitt (@whitneyleavitt) e la nuova arrivata Miranda McWhorter (@mirandamcw)La serie è prodotta da Jeff Jenkins Productions (Bling Empire, The McBee Dynasty: Real American Cowboys, My Unorthodox Life), in associazione con 3BMG e Walt Disney Television Alternative. 🔗 Nerdpool.it - La vita segreta delle mogli mormoni 2, il trailer della seconda stagione in arrivo su Disney+ ha diffuso ilufficiale e la key artde La, che in Italia debutterà giovedì 15 maggio con tutti e 10 gli episodi in esclusiva sulla piattaforma streaming.e Hollywood Records hanno inoltre pubblicato la sigla ufficialeserie, “Secret Temptation”, e il suo remix. Entrambi i brani sono ora disponibili sulle piattaforme streaming.Nella, lo scandaloso mondo mormone del #MomTok è tornato ed è più forte che mai. Quando una scambista coinvolta nel loro famigerato scandalo sessuale torna a sorpresa, le amicizie minacciano di disfarsi mentre vengono a galla segreti, bugie e accuse. In una lotta per preservare l’anima di #MomTok, il tradimento manderà in frantumi la sorellanza o la verità le renderà libere?Lasegue le vite di Taylor Frankie Paul (@taylorfrankiepaul), Demi Engemann (@demilucymay), Jen Affleck (@jenniferaffleckk), Jessi Ngatikaura (@justjessiiii), Layla Taylor (@laylaleannetaylor), Mayci Neeley (@maycineeley), Mikayla Matthews (@mikaylamatthews), Whitney Leavitt (@whitneyleavitt) e la nuova arrivata Miranda McWhorter (@mirandamcw)La serie è prodotta da Jeff Jenkins Productions (Bling Empire, The McBee Dynasty: Real American Cowboys, My Unorthodox Life), in associazione con 3BMG e Walt Disney Television Alternative. 🔗 Nerdpool.it

Su questo argomento da altre fonti

Murubutu: esce il 7 marzo “La vita segreta delle città”, il nuovo album, anticipato il 28 febbraio da “La città degli angeli”, il secondo singolo estratto - MURUBUTU ESCE IL 7 MARZO “LA VITA SEGRETA DELLE CITTÀ” IL NUOVO ALBUM ANTICIPATO IL 28 FEBBRAIO DA “LA CITTÀ DEGLI ANGELI” IL SECONDO SINGOLO ESTRATTO MURUBUTU ESCE IL 7 MARZO “LA VITA SEGRETA DELLE CITTÀ” IL NUOVO ALBUM (Django Music / Glory Hole Records) ANTICIPATO IL 28 FEBBRAIO DA “LA CITTÀ DEGLI ANGELI” IL SECONDO SINGOLO ESTRATTO Link pre-save del disco “La vita segreta delle città”: https://bfan. 🔗romadailynews.it

Quando tuo figlio ha una vita segreta: «Cinque telefoni, 60 sim e due carte di credito. Si è ucciso con i barbiturici? Io non ci credo» - «Vi prego, ditemi chi era mio figlio. Perché quel ragazzo con cinque telefoni, sessanta sim, due carte di credito non sue, che dicono si sia ucciso ingerendo barbiturici, non è il figlio che ho conosciuto per 19 anni. E dunque o avevo due figli o le cose qui non tornano». Michele Prospero è il padre di Andrea, 19enne di Lanciano che è morto il 29 gennaio a Perugia in un bed and breakfast. Gli inquirenti ipotizzano che fosse coinvolto in un giro di criminalità cibernetica: «Intanto io non credo affatto che mio figlio si sia tolto la vita. 🔗open.online

“Mio figlio aveva una vita segreta. Ora voglio la verità sulla sua morte” - Il disperato appello di Michele Prospero, il papà di Andrea, lo studente di 19 anni trovato senza vita in un bb a Perugia. Un mese dopo giallo sempre più fitto. “Possibile che nessuno sappia niente?” 🔗repubblica.it

Se ne parla anche su altri siti

LA VITA SEGRETA DELLE MOGLI MORMONI, LA SERIE CHE DEBUTTERÀ IL 15 MAGGIO IN ESCLUSIVA SU DISNEY+; La vita segreta delle mogli mormoni 2, online il trailer ufficiale; La vita segreta delle mogli mormoni. Da vedere su Disney+; La vita segreta delle mogli mormoni: seconda stagione in arrivo su Disney+. 🔗Cosa riportano altre fonti