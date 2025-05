La violenza religiosa minaccia la transizione in Siria

Internazionale.it - La violenza religiosa minaccia la transizione in Siria Dopo i massacri che a marzo avevano colpito gli alawiti, è ora la comunità drusa a subire una nuova ondata di attacchi. E mentre il governo ad interim fatica a mantenere il controllo, Israele rafforza la sua presenza militare nel paese. Leggi 🔗 Internazionale.it

