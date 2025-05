La vincitrice di X Factor torna sul palco per il grande festival in Brianza

Mimì Caruso torna ad esibirsi nella sua Brianza. La vincitrice di X Factor 2024 aprirà la terza edizione del festival dei Giovani di Arcore. La cantante 18enne di Usmate Velate aprirà il grande evento promosso dal Comune di Arcore con il patrocinio della Regione Lombardia e della Provincia di Monza.

