La Villa Regina Pacis di Comenduno si anima tra storia contadina musica e intelligenza artificiale

Albino. Seconda edizione in chiave primaverile dell'evento che trasforma il Museo Etnografico albinese in un cuore pulsante della città. In "Una notte al Museo", musica, cultura, laboratori per adulti e bambini, enogastronomia riempiranno sabato 24 maggio gli spazi della Villa Regina Pacis nella frazione Comenduno di Albino."Stiamo perseguendo un rinnovamento dell'esposizione, cercando di introdurre maggiore dinamicità e tecnologia all'interno del Museo – spiega Diego Vedovati, membro del direttivo dell'associazione Museo della Torre -. Come tutti grandi spazi pubblici la struttura necessita di manutenzione e cura nel tempo. Per questo il Comune di Albino ha destinato quasi 1 milione di euro per una parte della ristrutturazione, che vedrà anche l'ampliamento del Museo".Una serata per tutti, in cui potersi muovere fra diverse attività e conoscere diverse esperienze presenti sul territorio.

