La vendetta di Valentino Rossi | Marc Marquez è sparito

Valentino Rossi c’è la ‘vendetta’ su Marc Marquez: il pilota spagnolo è completamente sparito, ecco cosa è successoValentino Rossi è così: prendere o lasciare. Il pilota di Tavullia, campionissimo della MotoGP ed ora pilota del Wec, ha fatto la storia del motociclismo ed ora si gode la sua seconda vita sportiva senza troppe pressioni.Ne ha avute, e tante, quando era in MotoGP: simbolo, icona, pilota da battere, per qualcuno con ogni mezzo. Il riferimento a Marc Marquez non è assolutamente casuale perché, tra i rivali del Dottore, forse lo spagnolo è stato quello che gli ha dato maggior filo da torcere, anche perché arrivato in un fase particolare della sua carriera, quella della consapevolezza o non della spensierata giovinezza. Le scaramucce del 2015 e del decimo titolo mancato per Rossi sono ancora ben presenti nella memoria di ogni appassionato di motociclismo, ma non c’è soltanto questo. 🔗 Perc’è la ‘’ su: il pilota spagnolo è completamente, ecco cosa è successoè così: prendere o lasciare. Il pilota di Tavullia, campionissimo della MotoGP ed ora pilota del Wec, ha fatto la storia del motociclismo ed ora si gode la sua seconda vita sportiva senza troppe pressioni.Ne ha avute, e tante, quando era in MotoGP: simbolo, icona, pilota da battere, per qualcuno con ogni mezzo. Il riferimento anon è assolutamente casuale perché, tra i rivali del Dottore, forse lo spagnolo è stato quello che gli ha dato maggior filo da torcere, anche perché arrivato in un fase particolare della sua carriera, quella della consapevolezza o non della spensierata giovinezza. Le scaramucce del 2015 e del decimo titolo mancato persono ancora ben presenti nella memoria di ogni appassionato di motociclismo, ma non c’è soltanto questo. 🔗 Sportface.it

“La faida Rossi-Marquez iniziò un anno prima al Ranch di Tavullia. Marc infastidì Valentino”: lo scoop del pilota Scott Redding - “Quello fu l’inizio che mostrò il lato oscuro di Rossi. Poi tutto si è spostato in pista, crescendo sempre di più. Ma in origine si trattava di una sfida nata solo per divertimento“. Eppure qualcosa non andò come immaginato. Il pilota britannico Scott Redding, tramite il podcast Motorsport Republicanon, ha svelato che non è stata la battaglia per il titolo in MotoGP nel 2015 il primo motivo della rivalità tra Valentino Rossi e Marc Marquez. 🔗ilfattoquotidiano.it

Valentino Rossi beffa Marc Marquez? Un caso clamoroso - Rivali in pista furono Valentino Rossi e Marc Marquez, con il primo che calciò la carena della Honda dello spagnolo al termine di un duello nel GP di Sepang 2015, quando il Dottore fu provocato più volte dal ritmo del numero 93. Ora, però, se Il Dottore è impegnato nel Wec e dunque non più interessato dalla MotoGP, per lo spagnolo a fine stagione potrebbe arrivare un regalo dall’organizzazione che organizza il Mondiale delle due ruote che sa di beffa. 🔗liberoquotidiano.it

Marc Marquez sfila sotto gli occhi di Valentino Rossi con la Ducati, il suo sguardo diventa virale - Valentino Rossi è in Qatar per il Gran Premio e i fan più appassionati hanno notato subito un dettaglio: tiene gli occhi fissi su Marc Marquez mentre guida la sua moto.Continua a leggere 🔗fanpage.it

